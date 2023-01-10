ВСУ ответили россиянам на обстрел Очакова: ударили по их позициям на Кинбурнской косе – Юг

Украинские силы ответили на российские удары по Очакову, в очередной раз отработав по их позициям на Кинбурнской косе. Об этом сказала в эфире 24 канала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она подчеркнула, что обстрел Очакова стал реакцией россиян на успешную боевую работу – на Кинбурнской косе ВСУ "накрывали" и технику, и скопления войск армии РФ.

"Массированный удар [по Очакову] стал ответом. Они действительно трусливо заезжают туда, совершают выстрелы и немедленно ушиваются, потому что знают, что получат в ответ", – сказала Гуменюк.

Вчера, по ее словам, украинские силы снова отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе – то есть они получили "ответ" на обстрел Очакова.

Она также подчеркнула, что в последнее время россияне активизировали воздушную разведку и применяют много беспилотников. Один из беспилотников вчера заходил со стороны моря на Очаковском направлении и был сбит украинскими силами.

"Это свидетельствует о том, что россияне пытались собрать максимум информации о том, куда наносить удар", – сказала Гуменюк.

9 января россияне обстреляли Очаков, в результате чего ранения получили 15 человек, среди них – маленький ребенок. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

По словам главы ОВА Кима, оккупанты попали в склад противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Он утверждает, что эти боеприпасы "прямо на берегу, в песке, залили бетоном", но россияне якобы думали, что это склад боеприпасов ВСУ, и поэтому туда били.

Оксана Житнюк

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