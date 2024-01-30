ВСУ: Перед выборами в РФ попытки оккупации Табаевки подаются россиянам как взятие Берлина

Фитьо снова развенчал вбросы российской военной пропаганды о том, что Табаевка якобы перешла под полный контроль армии РФ

Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона заявил, что попытки оккупации российскими войсками Табаевки в Харьковской области подаются пропагандой как "взятие Берлина". В то же время он подчеркнул, что Силы обороны пытаются вытеснить захватчиков на прежние позиции.

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"К сожалению, там еще телевизор берет верх над холодильником. Поэтому такие населенные пункты, как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка – это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название,– для них это просто что-то невероятное", – высказался Фитьо.

Он снова развенчал вбросы российской военной пропаганды о том, что Табаевка якобы перешла под полный контроль армии РФ.

Фитьо отметил, что населенный пункт расположен в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над ним. Кроме того, украинские военные пытаются вытеснить врага на предыдущие позиции: вчера россияне понесли очередные потери в личном составе и технике.

Британская газета The Telegraph писала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель ГУР Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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