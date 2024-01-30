ВСУ: Перед выборами в РФ попытки оккупации Табаевки подаются россиянам как взятие Берлина
Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона заявил, что попытки оккупации российскими войсками Табаевки в Харьковской области подаются пропагандой как "взятие Берлина". В то же время он подчеркнул, что Силы обороны пытаются вытеснить захватчиков на прежние позиции.
"К сожалению, там еще телевизор берет верх над холодильником. Поэтому такие населенные пункты, как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка – это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название,– для них это просто что-то невероятное", – высказался Фитьо.
Он снова развенчал вбросы российской военной пропаганды о том, что Табаевка якобы перешла под полный контроль армии РФ.
Фитьо отметил, что населенный пункт расположен в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над ним. Кроме того, украинские военные пытаются вытеснить врага на предыдущие позиции: вчера россияне понесли очередные потери в личном составе и технике.
- Британская газета The Telegraph писала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель ГУР Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
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