ЗСУ: Перед виборами в Росії спроби окупації Табаївки подаються росіянам як взяття Берліна
Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону заявив, що спроби окупації російськими військами Табаївки у Харківській області подаються пропагандою як "взяття Берліна". Водночас він наголосив, що Сили оборони намагаються витіснити загарбників на попередні позиції.
"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти, як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка – це ще менший населений пункт, в інформаційному полі у них продаються суспільству як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, – для них це просто щось найнеймовірніше", – висловився Фітьо.
Він знову заперечив вкиди російської воєнної пропаганди про те, що Табаївка нібито перейшла під повний контроль армії РФ.
Фітьо зазначив, що населений пункт розташований у низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над ним. Крім того, українські військові намагаються витіснити ворога на попередні позиції: вчора росіяни зазнали чергових втрат в особовому складі та техніці.
- Британська газета The Telegraph писала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник ГУР Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом.
- Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
Читайте також: ЗСУ: Лінії оборони будуються цілодобово. У разі чого є позиції, які стримають росіян