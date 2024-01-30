ЗСУ: Перед виборами в Росії спроби окупації Табаївки подаються росіянам як взяття Берліна

Фітьо знову заперечив вкиди російської воєнної пропаганди про те, що Табаївка нібито перейшла під повний контроль армії РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону заявив, що спроби окупації російськими військами Табаївки у Харківській області подаються пропагандою як "взяття Берліна". Водночас він наголосив, що Сили оборони намагаються витіснити загарбників на попередні позиції.

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"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти, як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка – це ще менший населений пункт, в інформаційному полі у них продаються суспільству як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, – для них це просто щось найнеймовірніше", – висловився Фітьо.

Він знову заперечив вкиди російської воєнної пропаганди про те, що Табаївка нібито перейшла під повний контроль армії РФ.

Фітьо зазначив, що населений пункт розташований у низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над ним. Крім того, українські військові намагаються витіснити ворога на попередні позиції: вчора росіяни зазнали чергових втрат в особовому складі та техніці.

Британська газета The Telegraph писала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник ГУР Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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