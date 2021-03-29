ВСУ получили радиолокационную станцию, которая может работать почти в любую погоду – фото

Запорожский научно-производственный комплекс Искра разработал и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию ​​35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Об этом сообщает Укроборонпром.

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Радар оснащен дополнительными выносными рабочими местами – это позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. Также он может быть укомплектован оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами, отмечают военные.

Как сообщают в Укроборонпроме, данная модель радара является экспортной и хорошо известна за рубежом.

Второго марта сообщалось, что ВСУ приняли на вооружение отечественные крупнокалиберные винтовки "Аллигатор", предназначенные для уничтожения легкой техники и укреплений противника.

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Станислав Стороженко

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