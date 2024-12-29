ВСУ поразили склады россиян и пункт управления БпЛА – Генштаб

ВСУ (Фото: Генштаб)

Украинские военные поразили несколько важных объектов россиян за прошедшие сутки 28 декабря. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Бойцы ракетных войск и артиллеристы наносили два удара по складам горюче-смазочных материалов оккупантов и еще два – по районам сосредоточения личного состава. Также одним ударом был поражен пункт управления БПЛА.

Кроме того, были поражены две другие важные цели врага, отметили в Генштабе, но подробностей не раскрыли.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

16 декабря СБУ за одну ночь лишила оккупантов нескольких военных складов в Донецкой области, сообщил LIGA.net собеседник в СБУ.

собеседник в СБУ. 23 декабря в Ростовской области России пожаловались на массированную атаку дронов. Взрывы раздавались в городе Миллерово, где расположен военный аэродром оккупантов.

25 декабря дроны СБУ поразили состав боеприпасов на одном из самых больших полигонов России, сообщил LIGA.net собеседник в СБУ.