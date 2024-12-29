ЗСУ уразили склади росіян і пункт управління БпЛА – Генштаб

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Українські військові уразили кілька важливих об'єктів росіян за минулу добу 28 грудня. Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

Бійці ракетних військ та артилеристи завдавали два удари по складах пально-мастильних матеріалів окупантів і ще два – по районах зосередження особового складу. Також одним ударом був уражений пункт управління БпЛА.

Окрім цього, були уражені дві інші важливі цілі ворога, зазначили у Генштабі, але подробиць не розкрили.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Окрім того, українські воїни знешкодили п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

16 грудня СБУ за одну ніч позбавила окупантів кількох військових складів на Донеччині, повідомив LIGA.net співрозмовник у СБУ.

співрозмовник у СБУ. 23 грудня в Ростовській області Росії поскаржились на масовану атаку дронів. Вибухи лунали у місті Міллерово, де розташований воєнний аеродром окупантів.

25 грудня дрони СБУ уразили склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів Росії, повідомив LIGA.net співрозмовник у СБУ.