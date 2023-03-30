ВСУ проехались по Бахмуту и показали, как выглядит изувеченный боями город – видео

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали видео из Бахмута Донецкой области, где уже около девяти месяцев продолжаются одни из самых интенсивных боев на фронте.

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Видео снято из салона авто украинских военных. На опубликованных кадрах нет ни одного прохожего, а почти каждое здание в городе полностью или частично разрушено обстрелами.

Во вчерашней сводке Генштаб сообщал, что россияне имеют "частичный успех" под Бахмутом, но украинские защитники продолжают оборонять позиции. Сегодня утром Генштаб отчитался, что ВСУ отбили 28 штурмов россиян в Бахмуте за прошедшие сутки.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сейчас сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Достаточно сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

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Оксана Житнюк

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