UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ проехались по Бахмуту и показали, как выглядит изувеченный боями город – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 17:16
ВСУ проехались по Бахмуту и показали, как выглядит изувеченный боями город – видео - Фото
Скриншот

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали видео из Бахмута Донецкой области, где уже около девяти месяцев продолжаются одни из самых интенсивных боев на фронте.

Видео снято из салона авто украинских военных. На опубликованных кадрах нет ни одного прохожего, а почти каждое здание в городе полностью или частично разрушено обстрелами.

Во вчерашней сводке Генштаб сообщал, что россияне имеют "частичный успех" под Бахмутом, но украинские защитники продолжают оборонять позиции. Сегодня утром Генштаб отчитался, что ВСУ отбили 28 штурмов россиян в Бахмуте за прошедшие сутки.

Смотрите также: Под Бахмутом россияне собрали технику и БК. Артиллерия ВСУ уничтожила их одним выстрелом – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 