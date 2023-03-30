В районе Бахмута россияне собрали технику и боекомплект в одном здании, артиллеристы Вооруженных Сил Украины уничтожили их одним выстрелом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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Военные заявляют, что разведчики 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского помогли обнаружить расположение противника.
Артиллеристы 26 и 45 бригад ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику с одного выстрела.
На записи можно заметить последствия точного попадания с детонацией техники и боекомплекта.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- 24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.
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