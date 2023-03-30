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Под Бахмутом РФ собрала технику и БК. Артиллерия ВСУ уничтожила их одним выстрелом — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 08:29
Уничтожение россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута россияне собрали технику и боекомплект в одном здании, артиллеристы Вооруженных Сил Украины уничтожили их одним выстрелом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

Военные заявляют, что разведчики 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского помогли обнаружить расположение противника.
Артиллеристы 26 и 45 бригад ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику с одного выстрела.
На записи можно заметить последствия точного попадания с детонацией техники и боекомплекта. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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