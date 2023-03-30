В районе Бахмута россияне собрали технику и боекомплект в одном здании, артиллеристы Вооруженных Сил Украины уничтожили их одним выстрелом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что разведчики 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского помогли обнаружить расположение противника.

Артиллеристы 26 и 45 бригад ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику с одного выстрела.

На записи можно заметить последствия точного попадания с детонацией техники и боекомплекта.

Дмитро Гриниченко

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