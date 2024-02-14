ВСУ: Россия идет на прорыв под Марьинкой, ожесточенно штурмует район Авдеевки — карта боев
Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Малой Токмачки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. В направлении Лимана отбито две атаки в районах Ямполовки и Белогоровки.
Под Бахмутом украинские воины отбили 10 атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны наносят им значительные потери, провалились 24 штурма в районах самого города и Невельского.
Также было 27 безуспешных атак при поддержке авиации в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой.
В Запорожской области ВСУ отбили три атаки в районах Малой Токмачки и Работино.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения продолжают удерживать плацдарм в Крынках, отбили пять штурмов захватчиков.
Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления и трем районам расположения зенитно-ракетных комплексов.
Ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, три средства противовоздушной обороны, три пункта управления, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- 12 февраля оккупанты нанесли удары тремя ракетами С-300 по Селидово – в результате были ранены пожилая женщина и двое ее внуков, повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений.
- 13 февраля российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это – российская информационно-психологическая спецоперация.
- Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.
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