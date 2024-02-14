ЗСУ: Росія йде на прорив під Мар'їнкою, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта боїв
Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Малої Токмачки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 71 бойове зіткнення. У напрямку Лиману відбито дві атаки в районах Ямполівки та Білогорівки.
Під Бахмутом українські воїни відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони завдають їм значних втрат, провалилися 24 штурми в районах самого міста та Невельського.
Також було 27 безуспішних атак за підтримки авіації в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.
У Запорізькій області ЗСУ відбили три атаки в районах Малої Токмачки та Роботиного.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили п'ять штурмів загарбників.
Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління та трьом районам розташування зенітно-ракетних комплексів.
Ракетники вразили чотири райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони, три пункти управління, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.
- 12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.
- 13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.
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