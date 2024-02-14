ЗСУ: Росія йде на прорив під Мар'їнкою, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта боїв

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Малої Токмачки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 71 бойове зіткнення. У напрямку Лиману відбито дві атаки в районах Ямполівки та Білогорівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони завдають їм значних втрат, провалилися 24 штурми в районах самого міста та Невельського.

Також було 27 безуспішних атак за підтримки авіації в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

Фронт у районі Донецька (Карта: liveuamap.com)

У Запорізькій області ЗСУ відбили три атаки в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили п'ять штурмів загарбників.

Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління та трьом районам розташування зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники вразили чотири райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони, три пункти управління, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.

13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

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