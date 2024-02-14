ЗСУ: Росія йде на прорив під Мар'їнкою, жорстоко штурмує район Авдіївки — карта боїв
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Малої Токмачки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 71 бойове зіткнення. У напрямку Лиману відбито дві атаки в районах Ямполівки та Білогорівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони завдають їм значних втрат, провалилися 24 штурми в районах самого міста та Невельського.

Також було 27 безуспішних атак за підтримки авіації в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

Фронт в районе Донецка (Карта: liveuamap.com)
Фронт у районі Донецька (Карта: liveuamap.com)

У Запорізькій області ЗСУ відбили три атаки в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили п'ять штурмів загарбників.

Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління та трьом районам розташування зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники вразили чотири райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони, три пункти управління, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

  • 12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – в результаті було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.
  • 13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про нібито ракетний удар РФ по скупченню українських військових та "великі втрати" ЗСУ під Селидовим в Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.
  • Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

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