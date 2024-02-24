ВСУ: Россия продолжает наступление по всему фронту, главный прорыв под Марьинкой — карта

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Марьинки, Авдеевки и Бахмута

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районах Синьковки. Около Кременной провалились две атаки в районах Тернов.

Под Бахмутом украинские воины отбили девять атак в районах Богдановки и Ивановского.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили девять штурмов в районах Ласточкино, Северного и Первомайского.

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Марьинкой, отбито 44 штурма в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

В Запорожской области неудачными были восемь атак вблизи Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм в Крынках, отбили восемь штурмов врага.

Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Ракетчики поразили четыре района сосредоточения пехоты, пункт управления, три единицы артиллерии, склад боеприпасов и две радиолокационные станции ЗРК "Бук-М3".

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки.

В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

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