ЗСУ: Росія продовжує наступ на всьому фронті, головний прорив під Мар'їнкою — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Мар'їнки, Авдіївки та Бахмута

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районах Синьківки. Біля Кремінної провалилися дві атаки у районах Тернів.

Під Бахмутом українські воїни відбили дев'ять атак у районах Богданівки та Іванівського.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмів у районах Ласточкиного, Сєверного та Первомайського.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Мар'їнкою, відбито 44 штурми в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

У Запорізькій області невдалими були вісім атак поблизу Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили вісім штурмів ворога.

Українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах. Знищено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ракетники вразили чотири райони зосередження піхоти, пункт управління, три одиниці артилерії, склад боєприпасів та дві радіолокаційні станції ЗРК "Бук-М3".

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.

У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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