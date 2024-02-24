ЗСУ: Росія продовжує наступ на всьому фронті, головний прорив під Мар'їнкою — карта
Російська армія наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районах Синьківки. Біля Кремінної провалилися дві атаки у районах Тернів.
Під Бахмутом українські воїни відбили дев'ять атак у районах Богданівки та Іванівського.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмів у районах Ласточкиного, Сєверного та Первомайського.
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Мар'їнкою, відбито 44 штурми в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.
У Запорізькій області невдалими були вісім атак поблизу Роботиного.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили вісім штурмів ворога.
Українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах. Знищено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Ракетники вразили чотири райони зосередження піхоти, пункт управління, три одиниці артилерії, склад боєприпасів та дві радіолокаційні станції ЗРК "Бук-М3".
- Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.
- У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
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