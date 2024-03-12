ВСУ: Россия прорывается под Марьинкой при поддержке авиации, атакует у Авдеевки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В направлении Купянска штурмов противника не было. Около Кременной украинские воины отбили 15 атак в районах Белогоровки, Григоровки и Тернов.

Под Бахмутом отбито шесть атак в районах Клещеевки, Андреевки, Ступочки и Часового Яра.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 16 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Под Марьинкой россияне пытаются прорваться при поддержке авиации, отбит 21 штурм в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы.

В Запорожской области и на Времевском выступе ВСУ отбили семь атак в районах Работино, Вербового и Старомайорского. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили один штурм.

Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также одному пункту управления.

Ракетчики поразили два района сосредоточения армии России, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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