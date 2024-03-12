ЗСУ: Росія проривається під Мар'їнкою за підтримки авіації, атакує біля Авдіївки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 72 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська штурмів противника не було. Біля Кремінної українські воїни відбили 15 атак у районах Білогорівки, Григорівки та Тернів.

Під Бахмутом відбито шість атак у районах Кліщіївки, Андріївки, Ступочки та Часового Яру.

На Авдіївському напрямі Сили оборони відбили 16 атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Під Мар'їнкою росіяни намагаються прорватися за підтримки авіації, відбито 21 штурм у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди.

У Запорізькій області та на Времівському виступі ЗСУ відбили сім атак у районах Роботиного, Вербового та Старомайорського. На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили один штурм.

Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також одному пункту управління.

Ракетники вразили два райони зосередження армії Росії, зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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