UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Россияне хотят захватить Угледар, чтобы двигаться дальше. Он на господствующей высоте

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 12:53
ВСУ: Россияне хотят захватить Угледар, чтобы двигаться дальше. Он на господствующей высоте - Фото
Угледар (Фото: скриншот видео)

Российские оккупанты хотят захватить Угледар, так как город расположен на господствующей высоте. Об этом сообщил представитель 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация в районе Угледара "более-менее стабилизировалась", россияне наносят регулярные удары артиллерией и авиацией по городу и окрестным поселкам.
"Неделю-полторы назад был штурм. Город на господствующей высоте, а поэтому им важно его взять, чтобы двигаться дальше. Мы этот штурм отбили очень удачно, уничтожили 90% тяжелой техники, которую использовал враг", — сказал Прилипка.
Военный отметил, что у оккупантов сейчас нет "бронированного кулака", но они используют танки и боевые машины пехоты для прикрытия штурмовиков. 
  • Недавно президент Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.
  • Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и ее западными союзниками.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западных союзников нарастить военную поддержку Украины, поскольку на поле боя "ситуация тяжелая".

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбасснаступлениепотери72 бригадаУгледар

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 