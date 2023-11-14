ВСУ: Россияне хотят захватить Угледар, чтобы двигаться дальше. Он на господствующей высоте

Российские оккупанты хотят захватить Угледар, так как город расположен на господствующей высоте. Об этом сообщил представитель 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация в районе Угледара "более-менее стабилизировалась", россияне наносят регулярные удары артиллерией и авиацией по городу и окрестным поселкам.

"Неделю-полторы назад был штурм. Город на господствующей высоте, а поэтому им важно его взять, чтобы двигаться дальше. Мы этот штурм отбили очень удачно, уничтожили 90% тяжелой техники, которую использовал враг", — сказал Прилипка.

Военный отметил, что у оккупантов сейчас нет "бронированного кулака", но они используют танки и боевые машины пехоты для прикрытия штурмовиков.

Недавно президент Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и ее западными союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западных союзников нарастить военную поддержку Украины, поскольку на поле боя "ситуация тяжелая".

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