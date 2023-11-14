ЗСУ: Росіяни хочуть захопити Вугледар, щоб рухатися далі. Місто на панівній висоті

Російські окупанти хочуть захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті. Про це повідомив представник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ситуація в районі Вугледара "більш-менш стабілізувалася", росіяни завдають регулярних ударів артилерією та авіацією по місту та навколишнім селищам.

"Тиждень-півтора тому був штурм. Місто на панівній висоті, а тому їм важливо його взяти, щоб рухатися далі. Ми цей штурм відбили дуже вдало, знищили 90% важкої техніки, яку використав ворог", – сказав Приліпка.

Військовий зазначив, що в окупантів зараз немає "броньованого кулака", але вони використовують танки та бойові машини піхоти для прикриття штурмовиків.

Нещодавно президент Зеленський розповів, що на Вугледарському напрямку ворог зазнав тяжких втрат – десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та її західними союзниками.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав західних союзників наростити військову підтримку України, оскільки на полі бою "ситуація важка".

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