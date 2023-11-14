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ЗСУ: Росіяни хочуть захопити Вугледар, щоб рухатися далі. Місто на панівній висоті

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 12:53
ЗСУ: Росіяни хочуть захопити Вугледар, щоб рухатися далі. Місто на панівній висоті - Фото
Вугледар (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти хочуть захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті. Про це повідомив представник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в районі Вугледара "більш-менш стабілізувалася", росіяни завдають регулярних ударів артилерією та авіацією по місту та навколишнім селищам.
"Тиждень-півтора тому був штурм. Місто на панівній висоті, а тому їм важливо його взяти, щоб рухатися далі. Ми цей штурм відбили дуже вдало, знищили 90% важкої техніки, яку використав ворог", – сказав Приліпка.
Військовий зазначив, що в окупантів зараз немає "броньованого кулака", але вони використовують танки та бойові машини піхоти для прикриття штурмовиків.
  • Нещодавно президент Зеленський розповів, що на Вугледарському напрямку ворог зазнав тяжких втрат – десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.
  • Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та її західними союзниками.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав західних союзників наростити військову підтримку України, оскільки на полі бою "ситуація важка".
Дмитро Гриниченко
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