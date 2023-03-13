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ВСУ: Россияне из-за потерь свозят на Донбасс заключенных. Замечены осужденные женщины

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 09:22
ВСУ: Россияне из-за потерь свозят на Донбасс заключенных. Замечены осужденные женщины - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

На фоне высоких потерь российские оккупанты свозят на Донбасс заключенных, в частности — осужденных женщин. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что противник ищет альтернативные источники пополнения живой силы.

На прошлой неделе было замечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.

Один из вагонов был заполнен осужденными женщинами. 

Также во временно оккупированном Энергодаре россияне начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери генштаб
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