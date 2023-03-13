ВСУ: Россияне из-за потерь свозят на Донбасс заключенных. Замечены осужденные женщины
13.03.2023, 09:22
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
На фоне высоких потерь российские оккупанты свозят на Донбасс заключенных, в частности — осужденных женщин. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник ищет альтернативные источники пополнения живой силы.
На прошлой неделе было замечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.
Один из вагонов был заполнен осужденными женщинами.
Также во временно оккупированном Энергодаре россияне начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.
- Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- 10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.
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