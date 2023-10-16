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ВСУ: Россияне получили по зубам на Лиманском направлении и откатились. Но это ненадолго

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 19:37
ВСУ: Россияне получили по зубам на Лиманском направлении и откатились. Но это ненадолго - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Отсутствие российских штурмов на Лиманском направлении является временным, и уже через несколько дней оккупанты, вероятнее всего, возобновят наступление. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Отвечая на вопрос, почему, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении обошлось без российских штурмов (однако в направлении Купянска было более 15 атак РФ. – Ред.), Евлаш напомнил, что позавчера оккупанты пытались там проводить наступательные действия, но столкнулись с "безумным сопротивлением" Сил обороны и мощными взрывными заграждениями.

"Они и сами неоднократно сообщали, что их наступлению мешает плотная минно-взрывная полоса, которую не так просто пройти их технике и пехоте. Кроме того, конечно, и фортификационные оборудования там достаточно надежные. У нас мощный укрепрайон на этом направлении, поэтому противник, получив по зубам, откатился сейчас назад для перегруппировки, возобновления своих потерь, возможно, переоценки своей тактики", – сказал Евлаш.

Однако, по словам спикера ВСУ, "это ненадолго", и, скорее всего, через несколько дней или даже раньше россияне возобновят наступательные действия на Лиманском направлении.

  • По состоянию на начало октября оккупанты сосредоточили на участке Купянск – Лиман более 110 000 человек, 1085 танков, почти 2000 бронированных машин и около 1200 единиц артиллерии.
  • 14 октября Сырский заявил, что россияне начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях. Он отметил, что Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор.

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Оксана Житнюк
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