ВСУ: Россияне получили по зубам на Лиманском направлении и откатились. Но это ненадолго

Отсутствие российских штурмов на Лиманском направлении является временным, и уже через несколько дней оккупанты, вероятнее всего, возобновят наступление. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Отвечая на вопрос, почему, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении обошлось без российских штурмов (однако в направлении Купянска было более 15 атак РФ. – Ред.), Евлаш напомнил, что позавчера оккупанты пытались там проводить наступательные действия, но столкнулись с "безумным сопротивлением" Сил обороны и мощными взрывными заграждениями.

"Они и сами неоднократно сообщали, что их наступлению мешает плотная минно-взрывная полоса, которую не так просто пройти их технике и пехоте. Кроме того, конечно, и фортификационные оборудования там достаточно надежные. У нас мощный укрепрайон на этом направлении, поэтому противник, получив по зубам, откатился сейчас назад для перегруппировки, возобновления своих потерь, возможно, переоценки своей тактики", – сказал Евлаш.

Однако, по словам спикера ВСУ, "это ненадолго", и, скорее всего, через несколько дней или даже раньше россияне возобновят наступательные действия на Лиманском направлении.

По состоянию на начало октября оккупанты сосредоточили на участке Купянск – Лиман более 110 000 человек, 1085 танков, почти 2000 бронированных машин и около 1200 единиц артиллерии.

14 октября Сырский заявил, что россияне начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях. Он отметил, что Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор.

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