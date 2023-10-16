ЗСУ: Росіяни отримали по зубах на Лиманському напрямку і відкотились. Але це ненадовго

Відсутність російських штурмів на Лиманському напрямку є тимчасовою, і вже за кілька днів окупанти, ймовірніше за все, поновлять наступ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Відповідаючи на запитання, чому, за даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку обійшлося без російських штурмів (однак у напрямку Куп'янська було понад 15 атак РФ. – Ред.), Євлаш нагадав, що позавчора окупанти намагались там проводити наступальні дії, але наразилися на "шалений спротив" Сил оборони й на потужні вибухові загородження.

"Вони й самі неодноразово повідомляли, що їхньому наступу заважає щільна мінно-вибухова смуга, яку не так просто пройти їхній техніці та піхоті. Окрім того, звичайно, і фортифікаційні обладнання там досить надійні. Ми маємо потужний укріпрайон на цьому напрямку, тому противник, отримавши по зубах, відкотився зараз назад для перегрупування, відновлення своїх втрат, можливо, переоцінки своєї тактики", – сказав Євлаш.

Однак, за словами речника ЗСУ, "це ненадовго", і, найімовірніше, за декілька днів або навіть раніше росіяни відновлять наступальні дії на Лиманському напрямку.

Станом на початок жовтня окупанти зосередили на ділянці Куп'янськ – Лиман понад 110 000 осіб, 1085 танків, майже 2000 броньованих машин та близько 1200 одиниць артилерії.

14 жовтня Сирський заявив, що росіяни розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках. Зазначив, що Сили оборони були готові до цього та дають гідну відсіч.

Дивіться також: "Гарно горить": десантники 25 бригади збили Мі-8 окупантів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.