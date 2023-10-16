ЗСУ: Росіяни отримали по зубах на Лиманському напрямку і відкотились. Але це ненадовго
Відсутність російських штурмів на Лиманському напрямку є тимчасовою, і вже за кілька днів окупанти, ймовірніше за все, поновлять наступ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Відповідаючи на запитання, чому, за даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку обійшлося без російських штурмів (однак у напрямку Куп'янська було понад 15 атак РФ. – Ред.), Євлаш нагадав, що позавчора окупанти намагались там проводити наступальні дії, але наразилися на "шалений спротив" Сил оборони й на потужні вибухові загородження.
"Вони й самі неодноразово повідомляли, що їхньому наступу заважає щільна мінно-вибухова смуга, яку не так просто пройти їхній техніці та піхоті. Окрім того, звичайно, і фортифікаційні обладнання там досить надійні. Ми маємо потужний укріпрайон на цьому напрямку, тому противник, отримавши по зубах, відкотився зараз назад для перегрупування, відновлення своїх втрат, можливо, переоцінки своєї тактики", – сказав Євлаш.
Однак, за словами речника ЗСУ, "це ненадовго", і, найімовірніше, за декілька днів або навіть раніше росіяни відновлять наступальні дії на Лиманському напрямку.
- Станом на початок жовтня окупанти зосередили на ділянці Куп'янськ – Лиман понад 110 000 осіб, 1085 танків, майже 2000 броньованих машин та близько 1200 одиниць артилерії.
- 14 жовтня Сирський заявив, що росіяни розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках. Зазначив, що Сили оборони були готові до цього та дають гідну відсіч.
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