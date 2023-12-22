ВСУ: Россияне пытаются взять Степовое под Авдеевкой. Коксохим — это маленькая "Азовсталь"

Если россияне зайдут на Авдеевский коксохимический завод, то смогут попробовать отрезать город от снабжения

Авдеевский коксохим (Фото: Муса Магомедов/Facebook)

На северном фланге Авдеевского направления бои идут вдоль железной дороги, российская армия пытается захватить Степовое. Об этом сообщил командир второго механизированного батальона Отдельной президентской бригады Игорь Губаренко в интервью УП.

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По его словам, иногда враг заходит в поселок, потом отходит и готовится к следующим рывкам, но ни одна из попыток зайти на Авдеевский коксохимический завод не была успешной.

"Коксохим – это "Азовсталь" в меньших масштабах. Если россияне зайдут на коксохим, они смогут продвигаться дальше пехотой. Техникой – нет, а вот пехотой – да. Их артиллерия уже не сможет работать по зданиям, поскольку там будут их люди, а наша – там и наши тоже будут. Коксохим – кратчайший путь, которым они могут полностью обрезать нам Авдеевку", — сказал Губаренко.

Военный заявил, что если оккупанты захватят хотя бы часть завода, то смогут полностью контролировать подходы к городу.

"Сейчас их попытки зайти на завод выглядят так: идет стадо, возвращается один баран, остальные остаются под забором. Пользуясь погодными условиями и огневыми средствами, они пытаются пробить периметр забора. Работают авиацией, артиллерией, даже техникой пытались заехать. Но на этом этапе их попытки напрасны", — резюмировал он.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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