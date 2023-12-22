ЗСУ: Росіяни намагаються взяти Степове під Авдіївкою. Коксохім — це маленька "Азовсталь"

Якщо росіяни зможуть зайти на Авдіївський коксохімічний завод, то матимуть змогу спробувати відрізати місто від постачання

Авдіївський коксохім (Фото: Муса Магомедов/Facebook)

На північному фланзі Авдіївського напрямку бої йдуть уздовж залізниці, російська армія намагається захопити Степове. Про це повідомив командир другого механізованого батальйону Окремої президентської бригади Ігор Губаренко в інтерв'ю УП.

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За його словами, іноді ворог заходить у селище, потім відходить і готується до наступних ривків, але жодна зі спроб зайти на Авдіївський коксохімічний завод не була успішною.

"Коксохім – це "Азовсталь" у менших масштабах. Якщо росіяни зайдуть на коксохім, вони зможуть просуватися далі піхотою. Технікою – ні, а ось піхотою – так. Їхня артилерія вже не зможе працювати по будинках, оскільки там будуть їхні люди, а наша – там і наші теж будуть. Коксохім – найкоротший шлях, яким вони можуть повністю обрізати нам Авдіївку", – сказав Губаренко.

Військовий заявив, що якщо окупанти захоплять бодай частину заводу, то зможуть повністю контролювати підходи до міста.

"Зараз їхні спроби зайти на завод виглядають так: іде стадо, повертається один баран, решта залишаються під парканом. Користуючись погодними умовами та вогневими засобами, вони намагаються пробити периметр паркану. Працюють авіацією, артилерією, навіть технікою намагалися заїхати. Але на цьому етапі їхні спроби марні", – резюмував він.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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