ВСУ: Россияне снизили применение самолетов А-50, несколько дней не летают. Делают выводы

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российская армия снизила интенсивность применения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, несколько дней украинские военные не наблюдают на радарах А-50.

"Не приняли они такого решения отправлять еще и самолеты. Как говорится, у них довольно немного такой специальной техники есть на вооружении. Один, вы знаете, был поврежден в Беларуси. Не знаю, какие там восстановления, может, взяли сняли с другой запчасти и поставили путем донорства, это такая распространенная практика во всем мире", — сказал Игнат.

Он напомнил, что еще два самолета были уничтожены Силами обороны.

"Враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, делает выводы и осознает, что он может быть уничтожен", — заявил военный.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян.

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