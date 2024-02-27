ЗСУ: Росіяни знизили застосування літаків А-50, кілька днів не літають. Роблять висновки

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російська армія знизила інтенсивність застосування літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, кілька днів українські військові не спостерігають на радарах А-50.

"Не ухвалили вони такого рішення відправляти ще й літаки. Як кажуть, у них досить небагато такої спеціальної техніки є на озброєнні. Один, ви знаєте, був пошкоджений у Білорусі. Не знаю, які там відновлення, може, взяли зняли з іншої запчастини і поставили" шляхом донорства, це така поширена практика у всьому світі", — сказав Ігнат.

Він нагадав, що ще два літаки було знищено Силами оборони.

"Ворог вже задумався, чи варто ризикувати далі, використовуючи літаки далекого радіолокаційного виявлення, робить висновки й усвідомлює, що він може бути знищений", – заявив військовий.

Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого в держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

ГУР показало на мапі, де впав збитий А-50 росіян.

Слухайте: Знищення літака А-50У. ГУР розкрило деталі операції та опублікувало переговори росіян