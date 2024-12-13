ВСУ: Россияне теряют преимущество в артиллерии, компенсируют применением КАБов
На некоторых направлениях фронта Украина преобладает над россиянами в артиллерии, однако оккупанты компенсируют это применением управляемых авиабомб. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативной группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Он отметил, что количество использованных артиллерийских снарядов зависит от направлений и интенсивности боевых действий.
По словам Волошина, если в начале полномасштабного вторжения россияне преобладали в артиллерии в соотношении около пяти к одному, то сейчас на некоторых направлениях преимущество у Украины.
"Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артиллерийских снарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет полтора к одному, а на некоторых направлениях – один к трем", — сказал спикер ОГВ "Хортица".
Он отметил, что оккупанты используют артиллерию в том смысле, что применяют ее по большим квадратам. В то же время украинские артиллеристы отправляют каждый снаряд в цель.
"В настоящее время оккупанты теряют преимущество в артиллерии, однако они все это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб", — добавил Волошин.
- В сентябре Сырский заявил, что Украине удалось сократить разрыв в соотношении боеприпасов с Россией. Тогда пропорция составляла примерно один к двум.
- 4 ноября президент рассказал, что западные союзники увеличили поставки оружия Украине, в частности артиллерии.
- 11 ноября Зеленский сказал, что атаки Сил обороны на российские склады с оружием снизили количество артиллерии, которую применяют оккупанты.