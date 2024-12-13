ВСУ: Россияне теряют преимущество в артиллерии, компенсируют применением КАБов

Артиллерия (Фото: 44 отдельная артиллерийская бригада)

На некоторых направлениях фронта Украина преобладает над россиянами в артиллерии, однако оккупанты компенсируют это применением управляемых авиабомб. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативной группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Он отметил, что количество использованных артиллерийских снарядов зависит от направлений и интенсивности боевых действий.

По словам Волошина, если в начале полномасштабного вторжения россияне преобладали в артиллерии в соотношении около пяти к одному, то сейчас на некоторых направлениях преимущество у Украины.

"Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артиллерийских снарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет полтора к одному, а на некоторых направлениях – один к трем", — сказал спикер ОГВ "Хортица".

Он отметил, что оккупанты используют артиллерию в том смысле, что применяют ее по большим квадратам. В то же время украинские артиллеристы отправляют каждый снаряд в цель.

"В настоящее время оккупанты теряют преимущество в артиллерии, однако они все это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб", — добавил Волошин.