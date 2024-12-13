ЗСУ: Росіяни втрачають перевагу в артилерії, компенсують застосуванням КАБів
На деяких напрямках фронту Україна переважає над росіянами в артилерії, однак окупанти компенсують це застосуванням керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він зазначив, що кількість використаних артилерійських снарядів залежить від напрямків та інтенсивності бойових дій.
За словами Волошина, якщо на початку повномасштабного вторгнення росіяни переважали в артилерії у співвідношенні приблизно п’ять до одного, то зараз на деяких напрямках перевага в України.
"Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артилерійських снарядів і артилерії на нашій стороні й складає півтора до одного, а на деяких напрямках – один до трьох", – сказав речник ОУВ "Хортиця".
Він зазначив, що окупанти використовують артилерію в тому значенні, що застосовують її по більших квадратах. Водночас українські артилеристи відправляють кожен снаряд у ціль.
"На цей час окупанти втрачають перевагу в артилерії, однак вони все це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб", – додав Волошин.
- У вересні Сирський заявляв, що Україні вдалося скоротити розрив у співвідношенні боєприпасів із Росією. Тоді пропорція становила приблизно один до двох.
- 4 листопада президент розповів, що західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії.
- 11 листопада Зеленський сказав, що атаки Сил оборони на російські склади зі зброєю знизили кількість артилерії, яку застосовують окупанти.