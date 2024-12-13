ЗСУ: Росіяни втрачають перевагу в артилерії, компенсують застосуванням КАБів

Артилерія (Фото: 44 окрема артилерійська бригада)

На деяких напрямках фронту Україна переважає над росіянами в артилерії, однак окупанти компенсують це застосуванням керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Він зазначив, що кількість використаних артилерійських снарядів залежить від напрямків та інтенсивності бойових дій.

За словами Волошина, якщо на початку повномасштабного вторгнення росіяни переважали в артилерії у співвідношенні приблизно п’ять до одного, то зараз на деяких напрямках перевага в України.

"Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артилерійських снарядів і артилерії на нашій стороні й складає півтора до одного, а на деяких напрямках – один до трьох", – сказав речник ОУВ "Хортиця".

Він зазначив, що окупанти використовують артилерію в тому значенні, що застосовують її по більших квадратах. Водночас українські артилеристи відправляють кожен снаряд у ціль.

"На цей час окупанти втрачають перевагу в артилерії, однак вони все це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб", – додав Волошин.