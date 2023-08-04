ВСУ сдерживают оккупантов на востоке, на юге наносят значительные потери – Генштаб

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на востоке, под Бахмутом и на юге закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, передает Military Media Center.

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Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях, отметил он.

На Бахмутском украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, там продолжаются тяжелые бои, сообщил спикер Генштаба.

На юге Силы обороны продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, наносят значительные потери оккупантам и закрепляются на занятых позициях, сообщил Ковальчук.

4 августа Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сдерживают российских оккупантов к югу от Ивановского под Бахмутом.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 640 российских оккупантов, 43 единицы техники и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки.

Начиная с вечера 3 августа и ночью российские захватчики обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, пострадали и разрушены.

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