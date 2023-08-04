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ЗСУ стримують окупантів на сході, на півдні завдають значних втрат – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 09:07
ЗСУ стримують окупантів на сході, на півдні завдають значних втрат – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на сході, під Бахмутом та на півдні закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає Military Media Center.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, зазначив він.

На Бахмутському українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах, там тривають важкі бої, повідомив речник Генштабу.

На півдні Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, завдають значних втрат окупантам та закріплюються на зайнятих позиціях, повідомив Ковальчук.

  • 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони стримують російських окупантів на південь від Іванівського під Бахмутом.
  • За минулу добу ЗСУ знищили 640 російських окупантів, 43 одиниці техніки та 19 артилерійських систем за минулу добу.
  • Починаючи з вечора 3 серпня і впродовж ночі російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, є постраждалі та руйнування.

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Артем Джеріпа
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війнабердянськмелітопольГенштаббахмутнаступ ЗСУ
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