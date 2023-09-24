ВСУ смогут освоить Taurus за три месяца – Bild

Решение президента США Джо Байдена передать Киеву ограниченное количество ракет ATACMS может повлиять на позицию Берлина по передаче ракет Taurus. На их освоение у ВСУ уйдет примерно три месяца, отмечает Bild.

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Bild цитирует эксперта по оборонным вопросам партии СвДП Маркуса Фабера, который считает, что после решения США передать Украине ATACMS "все аргументы ведомства канцлера в пользу задержки поставок Taurus теперь недействительны".

"Разум подсказывает, что Taurus должны быть переданы немедленно. То, насколько крылатые ракеты важны для Украины, показала атака на штаб российского Черноморского флота", – сказал он.

Подчеркивается, что в Берлине утверждали, что все поставки оружия Украине синхронизируются с США и выражали опасения, что Украина якобы может применить дальнобойные ракеты по территории России. Однако после решения США, подчеркивают эксперты, эти опасения становятся неактуальными.

В случае передачи ВСУ Taurus проблемой может стать длительный срок их освоения украинскими военными, пишет издание. Их производитель компании MBDA считает, что на подготовку специалистов для запуска Taurus потребуется около трех месяцев.

Тот же Фабер подчеркивает, что с того момента, когда Украина впервые запросила Taurus, можно было начать и закончить все необходимое обучение.

21 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он не отказывает Украине в дальнобойных ракетах Taurus, однако для одобрения решения пока не пройдены "все необходимые процедуры".

14 сентября глава Минобороны Германии заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

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