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ЗСУ зможуть освоїти Taurus за три місяці – Bild

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 23:53
ЗСУ зможуть освоїти Taurus за три місяці – Bild - Фото
Ракета Taurus (Скриншот відео)

Рішення президента США Джо Байдена передати Києву обмежену кількість ракет ATACMS може вплинути на позицію Берліна щодо передачі ракет Taurus. На їхнє освоєння ЗСУ потрібні приблизно три місяці, зазначає Bild.

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Bild цитує експерта із оборонних питань партії СвДП Маркуса Фабера, який вважає, що після рішення США передати Україні ATACMS "усі аргументи відомства канцлера на користь затримки постачання Taurus тепер недійсні".

"Розум підказує, що Taurus мають бути передані негайно. Те, наскільки крилаті ракети є важливими для України, показала атака на штаб російського Чорноморського флоту", – сказав він.

Наголошується, що у Берліні стверджували, що всі постачання зброї Україні синхронізуються зі США і висловлювали побоювання, що Україна нібито може застосувати далекобійні ракети територією Росії. Однак після рішення США, наголошують експерти, ці побоювання стають неактуальними.

У разі передачі ЗСУ Taurus проблемою може стати тривалий термін їхнього освоєння українськими військовими, пише видання. Їх виробник компанії MBDA вважає, що на підготовку фахівців для запуску Taurus потрібно близько трьох місяців.

Той самий Фабер наголошує, що з того моменту, коли Україна вперше запросила Taurus, можна було розпочати та закінчити все необхідне навчання.

21 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він не відмовляє Україні в далекобійних ракетах Taurus, проте для схвалення рішення поки не пройдено "всі необхідні процедури".

  • 14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.
  • 15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

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Сергій Бережний
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війнаНімеччинавійськова допомогаTaurus
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