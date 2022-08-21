ВСУ ударили по скоплению россиян на Донбассе: уничтожены военные РФ, техника и Гиацинт-С

Украинские военнослужащие попали по позиции россиян на Донбассе и ликвидировали самоходную гаубицу "Гиацинт-С", танки БМП и 12 оккупантов. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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Вчера, 20 августа, украинские морские пехотинцы в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

На Донецком направлении морпехи уничтожили два танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна самоходная гаубица Гиацинт-С",- сказано в сообщении ВМС ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 августа россияне потеряли убитыми около 45 200 своих военных и тысячи единиц техники.

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Оксана Житнюк

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