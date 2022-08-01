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ВСУ уничтожили 200 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Криворожском направлениях

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 09:01
ВСУ уничтожили 200 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Криворожском направлениях - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 российских оккупантов за минувшие сутки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 41 030 человек убитыми. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Наибольшие потери 31 июля противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

Общие потери врага:

личного состава — 41030 (+200), 

танков — 1768 (+5),

боевых бронированных машин — 4011 (+7),

артиллерийских систем — 932 (+16),

РСЗО — 259,

средства ПВО — 117,

самолетов — 223,

вертолетов — 190,

БПЛА оперативно-тактического уровня —736 (+1),

крылатых ракет — 174,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2912 (+10),

специальной техники — 82 (+2).

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Дмитрий Гриниченко
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война генштаб потери России
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