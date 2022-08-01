ВСУ уничтожили 200 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Криворожском направлениях
Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 российских оккупантов за минувшие сутки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 41 030 человек убитыми. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Наибольшие потери 31 июля противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие потери врага:
личного состава — 41030 (+200),
танков — 1768 (+5),
боевых бронированных машин — 4011 (+7),
артиллерийских систем — 932 (+16),
РСЗО — 259,
средства ПВО — 117,
самолетов — 223,
вертолетов — 190,
БПЛА оперативно-тактического уровня —736 (+1),
крылатых ракет — 174,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2912 (+10),
специальной техники — 82 (+2).
- 28 июля в Белом доме заявили, что во время войны в Украине было убито или ранено более 75 000 россиян.
- Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля.
- Визуально подтвержденные потери России в войне превысили 5000 единиц техники.
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