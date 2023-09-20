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ВСУ уничтожили 520 оккупантов и 34 артиллерийские системы за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 08:15
ВСУ уничтожили 520 оккупантов и 34 артиллерийские системы за сутки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 34 артиллерийские системы и 24 единицы бронетехники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 20 сентября 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 273 980 (+520) человек;

‒ танков ‒ 4635 (+7);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8868 (+17);

‒ артиллерийских систем ‒ 6096 (+34);

‒ РСЗО ‒ 779 (+1);

‒ средств ПВО ‒ 526 (+0);

‒ самолетов ‒ 315 (+0);

‒ вертолетов ‒ 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4821 (+37);

‒ крылатых ракет ‒ 1479 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 20 (+0);

‒ подводных лодок ‒ 1 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8633 (+32);

‒ специальной техники ‒ 906 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ
  • 20 сентября Генштаб сообщил, что Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Донецка и Роботино, ВСУ продолжают атаковать на востоке и юге.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении – видео.

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Артём Джерипа
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