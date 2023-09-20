ВСУ уничтожили 520 оккупантов и 34 артиллерийские системы за сутки – Генштаб
Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 34 артиллерийские системы и 24 единицы бронетехники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 20 сентября 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 273 980 (+520) человек;
‒ танков ‒ 4635 (+7);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8868 (+17);
‒ артиллерийских систем ‒ 6096 (+34);
‒ РСЗО ‒ 779 (+1);
‒ средств ПВО ‒ 526 (+0);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4821 (+37);
‒ крылатых ракет ‒ 1479 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 20 (+0);
‒ подводных лодок ‒ 1 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8633 (+32);
‒ специальной техники ‒ 906 (+3).
- 20 сентября Генштаб сообщил, что Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Донецка и Роботино, ВСУ продолжают атаковать на востоке и юге.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении – видео.
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