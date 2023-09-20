Генштаб: Жестокие встречные бои у Бахмута и Донецка, ВСУ жгут россиян на Запорожье — карта
20.09.2023, 07:48
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Донецка и Работино, Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения. В районе Бахмута Силы обороны отбили атаки вблизи Ягодного и Андреевки, одновременно украинские воины продолжают штурмы южнее Бахмута.
Около временно оккупированного Донецка было отбито 13 атак захватчиков в районе Марьинки, также ВСУ удерживают позиции под Авдеевкой.
В Запорожской области россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки, однако понесли значительные потери в живой силе и технике. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.
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