Генштаб: Жестокие встречные бои у Бахмута и Донецка, ВСУ жгут россиян на Запорожье — карта

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Донецка и Работино, Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения. В районе Бахмута Силы обороны отбили атаки вблизи Ягодного и Андреевки, одновременно украинские воины продолжают штурмы южнее Бахмута.

Около временно оккупированного Донецка было отбито 13 атак захватчиков в районе Марьинки, также ВСУ удерживают позиции под Авдеевкой.



В Запорожской области россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки, однако понесли значительные потери в живой силе и технике. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.





Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.

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