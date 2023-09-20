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Генштаб: Жорстокі зустрічні бої біля Бахмута та Донецька, ЗСУ палять росіян на Запоріжжі — карта

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 07:48
Генштаб: Жорстокі зустрічні бої біля Бахмута та Донецька, ЗСУ палять росіян на Запоріжжі — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Донецька та Роботиного, Збройні Сили України продовжують атакувати на сході та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 24 бойові зіткнення. У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки поблизу Ягідного та Андріївки, одночасно українські воїни продовжують штурми на південь від Бахмута.

Біля тимчасово окупованого Донецька було відбито 13 атак загарбників у районі Мар'їнки, також ЗСУ утримують позиції під Авдіївкою.


У Запорізькій області росіяни атакували в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки, проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Водночас українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.
  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

Читайте також: Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі

Дмитро Гриниченко
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