Генштаб: Жорстокі зустрічні бої біля Бахмута та Донецька, ЗСУ палять росіян на Запоріжжі — карта

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Донецька та Роботиного, Збройні Сили України продовжують атакувати на сході та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 24 бойові зіткнення. У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки поблизу Ягідного та Андріївки, одночасно українські воїни продовжують штурми на південь від Бахмута.

Біля тимчасово окупованого Донецька було відбито 13 атак загарбників у районі Мар'їнки, також ЗСУ утримують позиції під Авдіївкою.



У Запорізькій області росіяни атакували в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки, проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Водночас українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.





Українська авіація завдала удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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