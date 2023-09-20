ЗСУ знищили 520 окупантів та 34 артилерійські системи за добу – Генштаб

Сили оборони ліквідували 520 окупантів, знищили 34 артилерійські системи та 24 одиниці бронетехніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 20 вересня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб;

‒ танків ‒ 4635 (+7);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17);

‒ артилерійських систем ‒ 6096 (+34);

‒ РСЗВ ‒ 779 (+1);

‒ засобів ППО ‒ 526 (+0);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4821 (+37);

‒ крилатих ракет ‒ 1479 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 20 (+0);

‒ підводних човнів – 1 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32);

‒ спеціальної техніки ‒ 906 (+3).

20 вересня Генштаб повідомив, що Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Донецька та Роботиного, ЗСУ продовжують атакувати на сході та півдні.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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