ВСУ уничтожили 630 оккупантов, 29 артиллерийских систем и три средства ПВО – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 630 оккупантов, уничтожили 29 артиллерийских систем, 11 танков и три средства противовоздушной обороны россиян. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери российских захватчиков на 23 июля 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4151 (+11);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8105 (+9);
‒ артиллерийских систем ‒ 4658 (+29);
‒ РСЗО – 697 (+4);
‒ средств ПВО ‒ 451 (+3);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3958 (+14);
‒ крылатых ракет ‒ 1298 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7172 (+13);
‒ специальной техники ‒ 696 (+5).
- 23 июля Генштаб сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки на востоке, а на юге украинские защитники продолжают наступать и остановили попытку оккупантов вернуть утраченное положение.
- В ночь на 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Оккупанты попали в дома и собор, есть погибшие и раненые среди жителей.
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