ЗСУ знищили 630 окупантів, 29 артилерійських систем та три засоби ППО – Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 630 окупантів, знищили 29 артилерійських систем, 11 танків та три засоби протиповітряної оборони росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати російських загарбників на 23 липня 2023 року орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4151 (+11);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9);

‒ артилерійських систем – 4658 (+29);

‒ РСЗВ – 697 (+4);

‒ засобів ППО ‒ 451 (+3);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14);

‒ крилатих ракет ‒ 1298 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13);

‒ спеціальної техніки ‒ 696 (+5).

23 липня Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на сході, а на півдні українські захисники продовжують наступати й зупинили спробу окупантів повернути втрачене положення.

Уночі проти 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти влучили у будинки та собор, є загиблий та поранені серед мешканців.

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