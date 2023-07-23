ЗСУ знищили 630 окупантів, 29 артилерійських систем та три засоби ППО – Генштаб
За добу Сили оборони ліквідували 630 окупантів, знищили 29 артилерійських систем, 11 танків та три засоби протиповітряної оборони росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських загарбників на 23 липня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4151 (+11);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9);
‒ артилерійських систем – 4658 (+29);
‒ РСЗВ – 697 (+4);
‒ засобів ППО ‒ 451 (+3);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14);
‒ крилатих ракет ‒ 1298 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13);
‒ спеціальної техніки ‒ 696 (+5).
- 23 липня Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на сході, а на півдні українські захисники продовжують наступати й зупинили спробу окупантів повернути втрачене положення.
- Уночі проти 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти влучили у будинки та собор, є загиблий та поранені серед мешканців.
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