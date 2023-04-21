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ВСУ уничтожили 630 россиян, 15 единиц техники и восемь БПЛА за сутки – потери оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 08:18
ВСУ уничтожили 630 россиян, 15 единиц техники и восемь БПЛА за сутки – потери оккупантов - Фото
Фото: 93 ОМБ ''Холодный Яр''

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 630 россиян, сожгли 15 единиц техники и сбили восемь беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак врага на Донбассе в сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 185 050 (+630),

— танков — 3668 (+1),

— боевых бронированных машин — 7126 (+6),

— артиллерийских систем —  2827 (+2),

— РСЗО — 539,

— средств ПВО — 285,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2394 (+8),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6),

— специальной техники — 334 (+2).

В Генштабе сообщали, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • 19 апреля в ВСУ сообщили, что оккупанты несколько изменили тактику ведения боевых действий в Бахмуте. Они атакуют небольшими группами по пять или шесть человек, стремятся вступать в стрелковые контактные бои.

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Мілана Головань
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