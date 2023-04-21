ВСУ уничтожили 630 россиян, 15 единиц техники и восемь БПЛА за сутки – потери оккупантов
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 630 россиян, сожгли 15 единиц техники и сбили восемь беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак врага на Донбассе в сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 185 050 (+630),
— танков — 3668 (+1),
— боевых бронированных машин — 7126 (+6),
— артиллерийских систем — 2827 (+2),
— РСЗО — 539,
— средств ПВО — 285,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2394 (+8),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6),
— специальной техники — 334 (+2).
В Генштабе сообщали, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.
- 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- 19 апреля в ВСУ сообщили, что оккупанты несколько изменили тактику ведения боевых действий в Бахмуте. Они атакуют небольшими группами по пять или шесть человек, стремятся вступать в стрелковые контактные бои.
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