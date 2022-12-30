ВСУ уничтожили еще 700 военных армии России. Больше всего – под Бахмутом и Лиманом
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 690 российских оккупантов, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие суточные потери армия России понесла под Бахмутом и Лиманом. С 24 февраля по 30 декабря армия России потеряла:
личного состава ‒ около 105 250 (+690) человек ликвидировано,
танков ‒ 3026 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12),
артиллерийских систем ‒ 2010 (+6),
РСЗО ‒ 423 (0),
средств ПВО ‒ 212 (0),
самолетов ‒ 283 (0),
вертолетов ‒ 268 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1740 (+23),
крылатых ракет ‒ 711 (+58),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4683 (+8),
спецтехники ‒ 180 (+1).
- Армия РФ пытается двигаться на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, говорят в Генштабе ВСУ.
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