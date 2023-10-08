ВСУ уничтожили почти 600 россиян, 83 единицы техники и 17 артиллерийских стволов
08.10.2023, 08:23
Артиллеристы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, 83 единицы техники и 17 артиллерийских стволов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 282280 (+580),
— танков — 4821 (+21),
— боевых бронированных машин — 9123 (+21),
— артиллерийских систем — 6705 (+17),
— РСЗО — 808,
— средств ПВО — 542 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5190 (+5),
— крылатых ракет — 1530,
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9111 (+38),
— специальной техники — 959 (+3).
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