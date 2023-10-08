ЗСУ знищили майже 600 росіян, 83 одиниці техніки та 17 артилерійських стволів
08.10.2023, 08:23
Артилеристи ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, 83 одиниці техніки та 17 артилерійських стволів за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 282280 (+580),
- танків – 4821 (+21),
- бойових броньованих машин – 9123 (+21),
– артилерійських систем – 6705 (+17),
– РСЗВ – 808,
- засобів ППО – 542 (+1),
- літаків – 315,
- вертольотів – 316,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5),
- крилатих ракет – 1530,
– кораблів/катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 9111 (+38),
- спеціальної техніки – 959 (+3).
- Країна-терористка РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат і зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.
- 5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.
- ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.
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