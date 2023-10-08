ЗСУ знищили майже 600 росіян, 83 одиниці техніки та 17 артилерійських стволів

Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, 83 одиниці техніки та 17 артилерійських стволів за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 282280 (+580),

- танків – 4821 (+21),

- бойових броньованих машин – 9123 (+21),



– артилерійських систем – 6705 (+17),



– РСЗВ – 808,

- засобів ППО – 542 (+1),

- літаків – 315,

- вертольотів – 316,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5),

- крилатих ракет – 1530,



– кораблів/катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 9111 (+38),

- спеціальної техніки – 959 (+3).

Країна-терористка РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат і зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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