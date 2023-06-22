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ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан" и более восьми оккупантов под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 10:20
ВСУ уничтожили российский миномет
HIMARS "минусует" оккупантов под Бахмутом (Скриншот)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские воины ударили по оккупантам и их технике из систем HIMARS.

Он опубликовал видео работы ВСУ из ракетной системы HIMARS по оккупантам и их самоходному миномету "Тюльпан".

На ролике зафиксирован сам удар и воспламенение вражеской техники.

По словам Сырского, в результате удачной отработки HIMARS было ликвидировано по меньшей мере восемь оккупантов.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди

Милана Головань
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