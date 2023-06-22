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ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан" та понад вісім окупантів під Бахмутом – відео

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 10:20
ЗСУ знищили російський міномет
HIMARS "мінусує" окупантів під Бахмутом (Скриншот)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни вдарили по окупантах та їхній техніці з систем HIMARS.

Він опублікував відео роботи ЗСУ з ракетної системи HIMARS по окупантах та їхньому самохідному міномету "Тюльпан".

На ролику зафіксовано сам удар і займання ворожої техніки.

За словами Сирського, внаслідок вдалого відпрацювання HIMARS було ліквідовано щонайменше вісім окупантів.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Мілана Головань
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