ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан" та понад вісім окупантів під Бахмутом – відео
22.06.2023, 10:20
HIMARS "мінусує" окупантів під Бахмутом (Скриншот)
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни вдарили по окупантах та їхній техніці з систем HIMARS.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Він опублікував відео роботи ЗСУ з ракетної системи HIMARS по окупантах та їхньому самохідному міномету "Тюльпан".
На ролику зафіксовано сам удар і займання ворожої техніки.
За словами Сирського, внаслідок вдалого відпрацювання HIMARS було ліквідовано щонайменше вісім окупантів.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генштаб: РФ наступає біля Бахмута, Кремінної, Мар'їнки. Оборона на півдні, 72 авіаудари – карта 20.06.2023Генштаб: Під Бахмутом Росія наступає на Часів Яр, атакує біля Кремінної та Донецька — карта 10.06.2023Бій під Бахмутом. Сирський показав атаку 3-ї бригади: зайняли позиції ворога – відео 19.05.2023
Останні новини
Коментарі