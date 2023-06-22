ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан" та понад вісім окупантів під Бахмутом – відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни вдарили по окупантах та їхній техніці з систем HIMARS.

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Він опублікував відео роботи ЗСУ з ракетної системи HIMARS по окупантах та їхньому самохідному міномету "Тюльпан".

На ролику зафіксовано сам удар і займання ворожої техніки.

За словами Сирського, внаслідок вдалого відпрацювання HIMARS було ліквідовано щонайменше вісім окупантів.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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