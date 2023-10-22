ВСУ уничтожают армию одного из главных противников США – лидер республиканцев в Сенате

Помощь Украине полностью соответствует интересам американцев, поскольку ВСУ уничтожают армию одного из главных противников США. Об этом сказал на CBS в интервью программе Face the Nation лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

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МакКоннелл решительно поддержал президента США Джо Байдена в запросе на выделение помощи Израилю и Украине в размере $106 млрд и сказал, что он и президент, в сущности, находятся в этом вопросе "на одной позиции".

Сенатор также раскритиковал своих однопартийцев, которые в письме к нему предложили разделить помощь Израилю (за которую они выступают) и Украине (которую они не поддерживают).

МакКоннелл подчеркнул, что значительная часть финансирования на помощь Украине тратится в самих США, и что ею финансируется замена вооружений, переданных Украине, на более современные.

"В Украине не воюют американские военные. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. Я думаю, это замечательно, что они защищаются", – сказал сенатор.

20 октября 2023 года президент США призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос на $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

Сегодня посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства из пакета в $61,4 млрд, который Конгресс может одобрить для помощи Киеву.

11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, их хватит примерно на полгода.

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