ЗСУ знищують армію одного з головних противників США – лідер республіканців у Сенаті

Допомога Україні повністю відповідає інтересам американців, оскільки ЗСУ знищують армію одного із головних противників США. Про це сказав на CBS в інтерв'ю програмі Face the Nation лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.

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МакКоннелл рішуче підтримав президента США Джо Байдена у запиті на виділення допомоги Ізраїлю та Україні у розмірі $106 млрд і сказав, що він і президент, по суті, перебувають у цьому питанні "на одній позиції".

Сенатор також розкритикував своїх однопартійців, які у листі до нього запропонували розділити допомогу Ізраїлю (за яку вони виступають) та Україні (яку вони не підтримують).

МакКоннелл наголосив, що значна частина фінансування на допомогу Україні витрачається у самих США, і що нею фінансується заміна озброєнь, переданих Україні, на сучасніші.

"В Україні не воюють американські військові. Ми відновлюємо нашу промислову базу. Українці знищують армію одного з наших найбільших суперників. Мені важко знайти в цьому щось неправильне. Я думаю, це чудово, що вони захищаються", – сказав сенатор.

20 жовтня 2023 року президент США закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит на $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Сьогодні пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти з пакету $61,4 млрд, який Конгрес може схвалити для допомоги Києву.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, їх вистачить приблизно на пів року.

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