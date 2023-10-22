ЗСУ знищують армію одного з головних противників США – лідер республіканців у Сенаті
Допомога Україні повністю відповідає інтересам американців, оскільки ЗСУ знищують армію одного із головних противників США. Про це сказав на CBS в інтерв'ю програмі Face the Nation лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.
МакКоннелл рішуче підтримав президента США Джо Байдена у запиті на виділення допомоги Ізраїлю та Україні у розмірі $106 млрд і сказав, що він і президент, по суті, перебувають у цьому питанні "на одній позиції".
Сенатор також розкритикував своїх однопартійців, які у листі до нього запропонували розділити допомогу Ізраїлю (за яку вони виступають) та Україні (яку вони не підтримують).
МакКоннелл наголосив, що значна частина фінансування на допомогу Україні витрачається у самих США, і що нею фінансується заміна озброєнь, переданих Україні, на сучасніші.
"В Україні не воюють американські військові. Ми відновлюємо нашу промислову базу. Українці знищують армію одного з наших найбільших суперників. Мені важко знайти в цьому щось неправильне. Я думаю, це чудово, що вони захищаються", – сказав сенатор.
20 жовтня 2023 року президент США закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит на $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
Сьогодні пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти з пакету $61,4 млрд, який Конгрес може схвалити для допомоги Києву.
- 11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
- 30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, їх вистачить приблизно на пів року.
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