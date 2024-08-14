ВСУ уничтожили российский Су-34 в Курской области – Генштаб

Су-34 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники в ночь на 14 августа уничтожили российский самолет Су-34 на территории Курской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В ночь на 14 августа силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик на территории Курской области РФ, говорится в сообщении.

Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик поколения 4++.

Судно предназначено для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на расстоянии 150-600 км от линии боевого столкновения.

Ранее, 11 августа, Генштаб сообщил о сбитии российского вертолета. Точную локацию военные не уточняли, но накануне российская Z-пропаганда заявляла о потере вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Курской области.

5 августа ГУР подтвердило уничтожение российского Су-34 и склад боекомплектов после удара по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области 3 августа.

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