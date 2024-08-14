ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області – Генштаб

Су-34 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські захисники вночі 14 серпня знищили російський літак Су-34 на території Курської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Вночі 14 серпня силами й засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ був знищений російський винищувач-бомбардувальник на території Курської області РФ, йдеться у повідомленні.

Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник покоління 4++.

Судно призначено для завдавання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення.

Раніше, 11 серпня, Генштаб повідомив про збиття російського гелікоптера. Точну локацію військові не уточнювали, але напередодні російська Z-пропаганда заявляла про втрату гвинтокрила Ка-52 "Алігатор" у Курській області.

5 серпня ГУР підтвердило знищення російського Су-34 та складу боєкомплектів після удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня.

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