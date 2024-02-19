ВСУ уничтожили "Змея Горыныча" и более 600 военных РФ: ситуация на Таврическом направлении

Командующий Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела

УР-77. Иллюстративное изображение (Фото: открытые источники)

Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую реактивную самоходную установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч" на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Общие потери российской армии в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили:

→ 624 российских оккупанта;

→ 21 боевая бронемашина;

→ четыре артсистемы;

→ семь автомобилей;

→ четыре танка.

Также Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела.

По данным командующего, в Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции украинских войск в районе села Работино – россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.

ВСУ уже уничтожили не одну установку "Змей Горыныч", в частности, в мае 2023 года военные уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч" с помощью дронов "Пегас" в пригороде Бахмута.

СПРАВКА. УР-77 или "Метеорит" ("Змей Горыныч") – советская боевая машина, самоходная реактивная установка разминирования образца 1977 года созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 или "Гвоздика". УР-77 способна проделывать безопасные проходы в противопехотных и противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина – от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, воздействующего на подрывник мины. Однако полное разминирование не гарантируется. УР-77 или "Метеорит" ("Змей Горыныч") – советская боевая машина, самоходная реактивная установка разминирования образца 1977 года созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 или "Гвоздика". УР-77 способна проделывать безопасные проходы в противопехотных и противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина – от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, воздействующего на подрывник мины. Однако полное разминирование не гарантируется.

19 февраля пресс-служба командования Сухопутных войск сообщала, что российская армия пыталась пойти в новое наступление на Запорожском направлении, но потерпела неудачу.

Сегодня представитель Восточной группировки войск Евлаш заявил, что в районе Бахмута россияне стягивают дополнительные резервы и продолжают наступать.

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