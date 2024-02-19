ВСУ уничтожили "Змея Горыныча" и более 600 военных РФ: ситуация на Таврическом направлении
Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую реактивную самоходную установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч" на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Общие потери российской армии в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили:
→ 624 российских оккупанта;
→ 21 боевая бронемашина;
→ четыре артсистемы;
→ семь автомобилей;
→ четыре танка.
Также Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела.
По данным командующего, в Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции украинских войск в районе села Работино – россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.
ВСУ уже уничтожили не одну установку "Змей Горыныч", в частности, в мае 2023 года военные уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч" с помощью дронов "Пегас" в пригороде Бахмута.
- 19 февраля пресс-служба командования Сухопутных войск сообщала, что российская армия пыталась пойти в новое наступление на Запорожском направлении, но потерпела неудачу.
- Сегодня представитель Восточной группировки войск Евлаш заявил, что в районе Бахмута россияне стягивают дополнительные резервы и продолжают наступать.
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