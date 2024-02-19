Російська армія намагалася піти у новий наступ на Запорізькому напрямку, але зазнала невдачі. Про це повідомили у пресслужбі командування Сухопутних військ.

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Військові заявляють, що зірвали наступ загарбників у Запорізькій області, знищивши техніку та змусивши тікати піхоту ворога.

Зазначається, що штурм позицій було здійснено в ніч проти 19 лютого.

"Всі дії ворога – невдалі. Техніку знищено. Особовий склад – добито", – сказано в повідомленні.

Вранці у Генеральному штабі повідомили, що росіяни 10 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони у районі Роботиного, українські військові відбилися.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки попадання в полон – не лише на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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