Российская армия пыталась пойти в новое наступление на Запорожском направлении, но потерпела неудачу. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что сорвали наступление захватчиков в Запорожской области, уничтожив технику и заставив бежать пехоту врага.

Отмечается, что штурм позиций был предпринят в ночь на 19 февраля.

"Все действия врага – неудачны. Техника уничтожена. Личный состав – добит", — сказано в сообщении.

Утром в Генеральном штабе сообщили, что россияне 10 раз пытались атаковать позиции Сил обороны в районе Работино, украинские военные отбились.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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