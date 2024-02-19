РФ пыталась пойти в наступление в Запорожской области. ВСУ разгромили эту попытку — видео
Российская армия пыталась пойти в новое наступление на Запорожском направлении, но потерпела неудачу. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск.
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Военные заявляют, что сорвали наступление захватчиков в Запорожской области, уничтожив технику и заставив бежать пехоту врага.
Отмечается, что штурм позиций был предпринят в ночь на 19 февраля.
"Все действия врага – неудачны. Техника уничтожена. Личный состав – добит", — сказано в сообщении.
Утром в Генеральном штабе сообщили, что россияне 10 раз пытались атаковать позиции Сил обороны в районе Работино, украинские военные отбились.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
- 17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.
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